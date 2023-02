GAGNANTS ET PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : Growens haussier ; Fope à la traîne

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances de l'Italie Croissance ce lundi à Piazza Affari.

GAGNANTS

Growens prend la tête de la liste, avec une hausse de 6,9 pour cent à 5,56 euros. La société a déclaré vendredi que son conseil d'administration avait approuvé la signature d'un accord contraignant pour la vente de l'unité commerciale MailUp de Growens et de ses participations dans Contactlab Spa, Acumbamail SL, MailUp Nordics A/S et sa filiale Globase International Aps à TeamSystem Spa pour un montant total de 70 millions d'euros en espèces et sans dette.

Eles est en hausse de 6,7 % après avoir annoncé vendredi que l'augmentation de capital de 6,5 millions d'euros, qui doit être réalisée par l'émission de 3,8 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 1,70 euro, et qui a été approuvée par le conseil d'administration hier seulement, a déjà été entièrement souscrite.

LOSERS

Illa, en revanche, cède 20 %, même s'il convient de noter que l'action vaut désormais 0,0020 euro et affiche une volatilité de 173 depuis le début de l'année.

Fope, en revanche, abandonne 4,2% à EUR32,20, objet de prises de bénéfices après deux sessions haussières affichant des gains cumulés d'environ 8%.

