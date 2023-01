Le Royaume-Uni va subventionner les entreprises de semi-conducteurs pour qu'elles fabriquent des puces nationales - Bloomberg

Ce soutien comprendra des fonds d'amorçage pour les start-ups, une aide aux entreprises existantes pour leur permettre de passer à l'échelle supérieure et de nouvelles incitations pour le capital-risque privé, a rapporté Bloomberg, citant des responsables connaissant bien les plans.

Interrogé sur le rapport, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré qu'il ne commentait pas les spéculations, ajoutant que la stratégie du pays en matière de semi-conducteurs serait publiée en temps voulu.

Le gouvernement a déclaré le mois dernier qu'il explorait des initiatives nationales pour développer l'industrie nationale des puces, y compris la création potentielle d'une nouvelle institution dans le cadre de ses plans pour stimuler l'infrastructure.

La stratégie visera à "libérer le plein potentiel" des entreprises de micropuces et à soutenir l'emploi, et cherchera également à assurer un approvisionnement fiable en semi-conducteurs, a déclaré le ministère britannique du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) dans le communiqué.