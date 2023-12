Forafric Global PLC est une entreprise mondiale intégrée qui se consacre à l'achat, au stockage, au transport, à la transformation et à la vente de matières premières agricoles et de produits de base. Les principaux produits agricoles qu'elle traite sont la farine et la semoule, ainsi que les produits de transformation secondaire, tels que les pâtes et le couscous. Ses segments comprennent le blé tendre, le blé dur et le couscous et les pâtes. Le segment du blé tendre comprend la production et la vente de farine de blé tendre utilisée dans la fabrication de desserts et de sauces. Le segment du blé dur comprend la production et la vente de farine de blé dur utilisée pour la fabrication de pâtes. Le segment du couscous et des pâtes comprend la transformation secondaire des produits, y compris le couscous et les pâtes vendus aux clients finaux. Il vend des produits de base transformés à des clients dans plus de 45 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Les acheteurs de ses produits sont des fabricants et des distributeurs de produits alimentaires en gros. Ses marques comprennent Tria et MayMouna.

Secteur Pêche et agriculture