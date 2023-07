Forbo Holding AG est un producteur suisse de revêtements de sol, d'adhésifs, de solutions de transmission de puissance et de bandes transporteuses. Il opère dans trois divisions commerciales : Flooring Systems, Bonding Systems et Movement systems. La division Flooring Systems propose des linoléums, des revêtements de sol en vinyle, des systèmes de revêtement de sol d'entrée et des dalles de moquette respectueux de l'environnement. La division Bonding Systems se concentre sur les produits adhésifs industriels, les adhésifs prêts à l'emploi et les polymères synthétiques utilisés dans le traitement du papier, l'emballage et l'industrie du meuble. La division Movement Systems propose des courroies de transmission de puissance, des courroies transporteuses et de transformation, ainsi que des courroies modulaires, dentées et plates en plastique, fabriquées en matériaux synthétiques. Ses courroies sont vendues sous la marque Siegling. Elle opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales situées entre autres en Australie, au Canada, au Japon, en Inde, en Finlande et au Danemark.

Secteur Fournitures de construction et installation