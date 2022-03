Forbo finalise son programme de rachat d'actions

Zurich (awp) - Forbo a finalisé le programme de rachat d'actions lancé en mars 2021. Selon le communiqué diffusé mercredi soir, entre le 22 mars 2021 et le 16 mars 2022, l'entreprise a racheté 165'000 de ses propres actions sur une seconde ligne de négoce ouverte sur SIX (90'165 titres) et 74'835 autres actions à prix fixe. Le total représente 10% du capital-actions inscrit au registre du commerce.

Lors de l'assemblée générale du 1er avril prochain, le conseil d'administration proposera la destruction des actions rachetées et la réduction de capital-actions afférente.

uh/rp