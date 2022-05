Ford : Berenberg entame la couverture à 'conserver'

Berenberg a entamé mardi la couverture du titre Ford à 'conserver', avec un objectif de cours à 21 euros, dans le cadre d'une étude consacrée au secteur de l'automobile.



Dans sa note de recherche, le broker fait remarquer que le groupe américain a prévu de publier les résultats financiers de son activité de véhicules électriques dans des comptes séparés à partir de l'an prochain.



Le courtier estime que la contribution de cette branche va s'avérer déterminante dans la capacité du constructeur à atteindre son objectif d'une marge opérationnelle (Ebit) de 10% à horizon 2026, et tout aussi essentielle en vue d'une revalorisation du cours de Bourse.



S'il s'attend à ce que les investissements élevés consentis par Ford lui permettent d'étoffer son portefeuille de véhicules électriques, Berenberg anticipe aussi un effet pénalisant sur la croissance du flux de trésorerie disponible (FCF) du groupe d'ici à 2024.



