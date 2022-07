Ford : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

Deutsche Bank a renouvelé lundi sa recommandation 'conserver' sur Ford, tout en abaissant son objectif de cours sur le titre de 17 à 12 dollars.



Dans une note sectorielle, l'analyste dit s'attente à ce que le constructeur automobile américain affiche de solides résultats au titre du deuxième trimestre, en dépit des problèmes de pénurie de puces mentionnés par GM.



D'après Deutsche Bank, le groupe pourrait même dépasser les attentes du marché grâce à sa bonne stratégie en matière de tarification des véhicules.



Pour l'intermédiaire, il n'est toutefois pas totalement impossible que Ford soit lui aussi confronté à des difficultés pour s'approvisionner en semi-conducteurs, même si les problèmes rencontrés par GM semblent être particuliers à la société.



