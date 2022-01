Ford : Jefferies n'est plus à achat

Jefferies dégrade sa recommandation sur Ford de 'achat' à 'conserver', malgré un objectif de cours remonté de 20 à 25 dollars dans le sillage d'estimations 2022-23 pour le constructeur automobile relevées de moins de 10%.



S'il reconnait que 'Ford est de retour, avec des bénéfices solides et un bilan réparé', le broker estime que l'action s'est également réévaluée sur la base du redressement des bénéfices qui approchent désormais des sommets cycliques.



'Tout cela laisse peu de place aux surprises positives, bien que la participation non stratégique dans Rivian, l'introduction en bourse attendue d'Argo AI et le retour des dividendes apportent un soutien solide', poursuit-il.



