Ford : Jefferies relève sa recommandation

Jefferies relève sa recommandation sur Ford de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 13 à 16 dollars, revenant sur un événement investisseurs organisé la semaine dernière chez le constructeur automobile à Dearborn (Michigan).



Le broker indique que cette réunion a renforcé sa confiance dans le fait que Ford dispose enfin du plan et de l'équipe de direction en place pour combler un déficit d'exécution qui a affecté le titre pendant des années.



'L'écart entre les ambitions de Ford (marge de 10% d'ici 2026) et un consensus bloqué en dessous de 6% est attractif et nous nous attendons à des améliorations séquentielles dans toutes les divisions', poursuit-il.



