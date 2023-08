La principale conseillère du président Joe Biden en matière de travail, Celeste Drake, a démissionné, selon une source ayant une connaissance directe du dossier, alors que l'administration tente de maintenir la paix sociale et d'éviter les menaces de grève au cours d'une année électorale.

Mme Drake quitte la Maison Blanche pour devenir directrice générale adjointe de l'Organisation internationale du travail (OIT), basée à Genève, en Suisse. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 14 août, selon la source, qui n'a pas souhaité être nommée.

L'OIT n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel.

Le départ de Mme Drake intervient à un moment critique pour une administration confrontée à un été d'agitation ouvrière, les estimations des syndicats nationaux montrant que plus de 650 000 travailleurs américains étaient en grève ou menaçaient de l'être au cours du premier semestre 2023.

Les acteurs et scénaristes d'Hollywood sont actuellement en grève, et les syndicats de l'automobile ont averti le mois dernier qu'ils étaient prêts à faire de même si les trois grands constructeurs automobiles de Detroit - General Motors, Ford Motor et Stellantis, la société mère de Chrysler - n'acceptaient pas de signer des contrats équitables. Les travailleurs d'UPS et du syndicat Teamsters viennent de signer un accord de principe.

M. Biden, 80 ans, lie sa candidature à la réélection en 2024 à la santé de l'économie, en mettant l'accent sur la croissance de l'emploi, l'augmentation des salaires et l'apaisement des craintes d'une récession. Toute grève importante, en particulier d'un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement ou de l'industrie, pourrait nuire à la campagne du président démocrate.

À la Maison-Blanche, M. Drake a conseillé M. Biden et son équipe lors de négociations syndicales qui ont eu un impact direct sur la chaîne d'approvisionnement et l'économie du pays, ont déclaré des fonctionnaires actuels et anciens de la Maison-Blanche.

Elle a porté le titre d'assistante adjointe du président et de directrice adjointe du Conseil économique national (CEN), l'organe de la Maison-Blanche chargé de l'élaboration de la politique économique.

"Elle a participé activement à certaines des négociations collectives les plus importantes que nous ayons connues, des ports aux chemins de fer, et à l'élaboration d'une politique de soutien aux travailleurs", a déclaré Brian Deese, ancien directeur du NEC, ajoutant que son mandat s'est déroulé à un moment "très compliqué et très important".

Mme Drake a aidé à diriger une équipe de hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche et trois secrétaires d'État, dont l'ancien ministre du travail Marty Walsh, pendant les négociations ferroviaires qui ont aidé M. Biden à bloquer une grève qui aurait pu dévaster l'économie américaine.

Bien que la majorité des syndicats impliqués dans les négociations aient approuvé l'accord, certains travailleurs et leurs alliés ont critiqué M. Biden, un fervent partisan des syndicats, pour le contrat qui augmentait les salaires mais ne prévoyait pas de congés de maladie payés.

Un marché concurrentiel pour les travailleurs, des risques accrus sur les sites de travail pendant la pandémie, des coûts de logement et de nourriture élevés, des perturbations technologiques, l'expiration de contrats cycliques et des politiques favorables aux syndicats de la part de l'administration Biden alimentent un mouvement de défense des droits des travailleurs dans le pays.

Répondant aux inquiétudes concernant le moment de son départ, Mme Deese a déclaré que la Maison-Blanche avait prévu cette transition et qu'elle serait en mesure de maintenir "l'accent mis sur le travail".

La Maison-Blanche n'a fait aucun commentaire sur le successeur potentiel de Mme Drake.

La source a indiqué qu'un remplaçant de Mme Drake devrait être nommé prochainement.

Une autre conseillère clé de M. Biden en matière de travail, Erika Dinkel-Smith, a récemment été promue au poste de conseillère principale en matière de travail au sein du Bureau de la stratégie politique de la Maison-Blanche, a ajouté la source. Gene Sperling, conseiller de longue date de M. Biden, qui a supervisé la mise en œuvre du plan d'aide à la pandémie de 1 900 milliards de dollars, a également été nommé coordinateur entre l'administration, les syndicats des travailleurs de l'automobile et les entreprises, a indiqué la source.

Ancien spécialiste du commerce au sein de la confédération syndicale AFL-CIO, M. Drake a rejoint l'administration en avril 2021 en tant que premier directeur du bureau "Made in America" au sein de l'Office of Management & Budget de la Maison Blanche.

Elle est ensuite passée au CNE à l'été 2022, où elle a occupé le poste d'assistante adjointe du président et de directrice adjointe du CNE pour le travail et l'économie.

Elle a succédé à Seth Harris, l'ancien principal conseiller de M. Biden en matière de travail.

Dans une déclaration, la secrétaire intérimaire au travail de M. Biden, Julie Su, a décrit Mme Drake comme l'une des "principales autorités en matière de politique du travail" et l'un des "plus grands défenseurs des familles de travailleurs".

Le chef de cabinet de M. Biden, Jeff Zients, a fait l'éloge de l'"orientation politique pointue" et des "relations profondes" de M. Drake et a déclaré que "personne n'aurait pu mieux servir" de porte-parole de M. Biden auprès des syndicats. (Reportage de Nandita Bose à Washington ; Rédaction de Trevor Hunnicutt, David Gregorio et Mark Potter)