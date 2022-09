Avec l'inflation, Ford va verser 1 milliard USD de plus à ses fournisseurs

New York (awp/afp) - Le constructeur américain Ford a prévenu lundi qu'à la suite de récentes négociations, il allait verser 1 milliard de dollars de plus qu'initialement prévu à ses fournisseurs au troisième trimestre, en raison de l'inflation.

L'entreprise a aussi indiqué qu'à la fin du mois de septembre, elle allait probablement se retrouver avec 40.000 à 45.000 véhicules fabriqués mais sans certains éléments, en raison de la persistance de problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement.

Ford espère pouvoir livrer ces véhicules au quatrième trimestre et maintient en conséquence sa prévision pour l'année de bénéfices ajustés avant intérêts et impôts, le critère de performance qu'il met le plus souvent en avant.

Son titre reculait de près de 5% à Wall Street dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.

Les véhicules à qui il manque une ou plusieurs pièces pour pouvoir être acheminés chez les concessionnaires sont principalement des pick-up et des SUV, les modèles rapportant habituellement les marges les plus élevées, précise Ford dans un communiqué.

Le groupe, comme l'ensemble du secteur automobile, peine depuis début 2021 à se procurer suffisamment de semi-conducteurs, des éléments devenus indispensables dans des voitures truffées d'électronique.

Dans la même veine, General Motors avait terminé le deuxième trimestre avec environ 95.000 véhicules dans ses stocks à qui il manquait seulement quelques éléments. Lundi soir, son action reculait aussi, d'environ 1,5%, suite à l'avertissement de Ford.

Ce dernier dévoilera ses résultats trimestriels définitifs le 26 octobre.

afp/rp