Ford Motor Co a annoncé une baisse de son bénéfice ajusté au premier trimestre mercredi, alors que le constructeur automobile doit faire face à des coûts de main-d'œuvre et de production de véhicules électriques plus élevés.

Le constructeur automobile de Détroit a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 49 cents par action, contre 63 cents par action un an plus tôt.

Les analystes, en moyenne, s'attendaient à ce que Ford rapporte un bénéfice ajusté de 40 cents par action, selon les données de LSEG. (Reportage de Nathan Gomes à Bengaluru ; Rédaction de Sriraj Kalluvila)