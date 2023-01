Des centaines de véhicules blindés supplémentaires fabriqués au Canada arriveront en Ukraine d'ici l'été

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, s'est rendue à Kiev pour rencontrer des responsables ukrainiens mercredi et a annoncé la fourniture de 200 véhicules blindés de transport de troupes Senator à l'Ukraine, dans le cadre de son dernier programme d'aide militaire.

La société Roshel Inc, basée en Ontario, construit des véhicules blindés pour des organisations gouvernementales et commerciales, notamment le Département d'État américain et la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Ses véhicules blindés de transport de troupes Roshel Senator, construits sur le châssis de la grande camionnette F-550 de Ford Motor Co avec de l'acier balistique et équipés de sièges de protection contre les mines et d'autres dispositifs de sécurité, ont été utilisés par les soldats ukrainiens dans leur défense contre l'invasion russe qui a commencé en février dernier.

"L'Ukraine est actuellement en pleine guerre ... et ils doivent avoir un moyen de transporter leur personnel en toute sécurité, et notre véhicule leur fournit cette solution", a déclaré M. Shimonov.

Les Sénateurs peuvent être utilisés comme véhicule d'évacuation médicale ou comme véhicule de combat tactique, a-t-il précisé.

L'entreprise a établi une chaîne d'approvisionnement sécurisée "sophistiquée" et expédie quelques véhicules blindés par jour, a déclaré M. Shimonov lors d'une entrevue à l'usine d'assemblage de Roshel à Mississauga.

Le Canada a fourni à l'Ukraine des milliards de dollars d'aide, dont plus d'un milliard de dollars canadiens en fournitures militaires. M. Shimonov a refusé de donner des détails, mais a déclaré que la commande de 200 véhicules blindés d'Ottawa pour l'Ukraine devrait être livrée d'ici l'été.