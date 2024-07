Le bureau des prêts du ministère américain de l'énergie a déclaré mardi qu'il avait accordé un prêt conditionnel d'un montant maximal de 1,2 milliard de dollars à ENTEK Lithium Separators LLC pour financer une usine dans l'Indiana destinée à la fabrication de séparateurs de batteries lithium-ion utilisés principalement dans les véhicules électriques.

Les séparateurs de batterie jouent un rôle clé dans les performances et la sécurité des batteries lithium-ion.

Sur la base des facteurs actuels choisis par les fabricants de cellules de batterie, le projet permettra de produire environ 1,9 million de véhicules électriques de taille moyenne ou 1,3 million de véhicules utilitaires sport électriques, a déclaré ENTEK dans un communiqué. Le projet, situé à Terre Haute, dans l'Indiana, devrait créer plus de 760 emplois dans le secteur de la construction et 635 dans celui de l'exploitation.

"Il n'y a jamais eu de période plus excitante pour être un fabricant dans l'industrie des batteries", a déclaré Larry Keith, PDG d'ENTEK, dans un communiqué.

S'il est finalisé, le prêt sera proposé dans le cadre de l'Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program, qui fournit des prêts pour soutenir la fabrication aux États-Unis de véhicules de technologie avancée, de composants admissibles et de matériaux qui améliorent l'économie de carburant.

Les séparateurs produits dans l'usine seront capables de s'adapter à toutes les chimies existantes des batteries lithium-ion des VE, a déclaré la LPO. ENTEK pourra également vendre ses séparateurs aux fabricants de batteries lithium-ion pour le stockage de l'énergie.

Le Loan Programs Office du ministère de l'énergie a déclaré que le prêt conditionnel soutient la "stratégie globale du président Joe Biden visant à construire un système de transport plus sûr et plus durable et à réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des transports d'ici à 2050".

ENTEK doit satisfaire à des conditions techniques, juridiques, environnementales et financières avant que la LPO ne signe les documents de financement définitifs et ne finance le prêt.