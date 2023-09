Le syndicat United Auto Workers (UAW) prévoit de se mettre en grève contre les trois constructeurs automobiles de Détroit jeudi si aucun accord n'est conclu sur de nouveaux contrats, ce qui constituerait la toute première action syndicale coordonnée contre les entreprises.

Les contrats actuels de General Motors, Ford Motor et Chrysler Stellantis expirent jeudi à 23h59 (heure de l'Est).

Les constructeurs automobiles de Détroit, comme leurs homologues internationaux, se sont concentrés sur la réduction des coûts, ce qui inclut parfois des suppressions d'emplois, afin d'accélérer le passage des véhicules à essence aux véhicules électriques (VE).

AVEC QUI LE SYNDICAT NÉGOCIE-T-IL ?

L'UAW, qui représente 46 000 travailleurs de GM, 57 000 de Ford et 43 000 de Stellantis, a entamé les négociations avec les entreprises en juillet.

Historiquement, l'UAW a toujours choisi l'une des trois entreprises de Detroit pour négocier en premier, ce qui constitue ce que l'on appelle la "cible", c'est-à-dire le modèle sur lequel se fondent les accords ultérieurs. Cette fois-ci, le président de l'UAW, Shawn Fain, a ciblé les trois entreprises simultanément.

Ces dernières années, les négociations contractuelles entre l'UAW et les constructeurs automobiles de Detroit se sont poursuivies jusqu'à la date limite de la grève et même au-delà.

QUELLES SONT LES OFFRES ACTUELLES DES TROIS CONSTRUCTEURS DE DETROIT ?

Ford Motor a proposé une augmentation de salaire de 20 % sur la durée du contrat, General Motors de 18 % et Stellantis de 17,5 %, a déclaré M. Fain. Cela représente moins de la moitié des augmentations salariales demandées par le syndicat, mais plus que les offres initiales des entreprises.

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré dans une lettre adressée aux employés et consultée par Reuters : "La négociation est une voie à double sens : "La négociation est une voie à double sens et nous continuons à implorer l'UAW de rester à la table des négociations, de travailler ensemble pour parvenir à un accord et d'éviter une grève.

QUE DIT L'UAW DE CES OFFRES ?

Le syndicat a rejeté les trois offres. Il demande des augmentations de 40 % et des améliorations majeures des avantages sociaux.

"Pour obtenir gain de cause, nous devrons probablement passer à l'action", a déclaré M. Fain mercredi. Il a réaffirmé qu'il y aurait une grève chez les trois constructeurs automobiles si aucun accord n'était conclu avant la date limite.

QUELLES SONT LES REVENDICATIONS DU SYNDICAT ?

L'UAW demande aux constructeurs automobiles d'éliminer le système de salaires à deux vitesses, en vertu duquel les nouveaux embauchés gagnent jusqu'à 25 % de moins que les vétérans.

M. Fain a répété à plusieurs reprises que le syndicat ferait pression pour rétablir les améliorations salariales liées au coût de la vie et les prestations de retraite supprimées lors de la crise économique de 2008-2009.

L'UAW souhaite également obtenir de fortes augmentations de salaire compte tenu de la réussite financière des constructeurs automobiles, en citant les rémunérations généreuses des dirigeants et les importantes subventions fédérales américaines pour les ventes de véhicules électriques.

Le syndicat souhaite également le rétablissement des retraites à prestations définies pour tous les travailleurs, des semaines de travail de 32 heures et des augmentations supplémentaires du coût de la vie, des garanties de sécurité de l'emploi et la fin de l'utilisation de travailleurs temporaires.

M. Fain souhaite également obtenir des accords qui permettraient à l'UAW de représenter les travailleurs horaires dans les usines de batteries pour véhicules électriques créées ou planifiées par les Trois de Detroit.

L'UAW s'est méfié du passage de l'industrie aux VE et a demandé à l'administration Biden d'assouplir sa proposition de réduction des émissions des véhicules qui exigerait que 67 % des nouveaux véhicules soient électriques d'ici à 2032.

La construction des VE nécessite moins de pièces et les responsables de l'industrie ont déclaré que cela entraînerait une réduction du nombre de travailleurs. M. Fain a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de perte d'emplois en raison de la transition vers les VE.

QUE VEULENT LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ?

Les trois constructeurs de Detroit veulent combler l'écart de coûts qui les sépare des constructeurs automobiles étrangers dont les usines américaines ne sont pas syndiquées.

Les sources de Ford estiment que leurs coûts de main-d'œuvre aux États-Unis s'élèvent à 64 dollars de l'heure, contre 55 dollars pour les constructeurs étrangers et 45 à 50 dollars pour Tesla, le leader du marché des VE.

Les entreprises souhaitent également bénéficier d'une plus grande flexibilité dans l'utilisation de leurs travailleurs américains afin d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts à mesure que l'industrie se tourne vers les véhicules électriques.

QUELS SONT LES ENJEUX ?

Une grève interviendrait à un moment où les constructeurs automobiles redoublent d'efforts pour maximiser la production de véhicules à essence et de véhicules électriques afin de tirer parti de la demande de nouveaux véhicules.

Selon les estimations de la Deutsche Bank, une grève totale affecterait les bénéfices de chaque constructeur automobile concerné à hauteur de 400 à 500 millions de dollars par semaine, en supposant que toute la production soit perdue. Certaines pertes pourraient être récupérées en augmentant les programmes de production plus tard, mais cette possibilité s'estompe si la grève se prolonge pendant des semaines ou des mois.

Au cours de l'exercice 2019, le bénéfice du quatrième trimestre de GM a été affecté à hauteur de 3,6 milliards de dollars par une grève de 40 jours de l'UAW.

Une grève potentielle pourrait également se répercuter et comprimer les bénéfices trimestriels des fournisseurs de pièces automobiles tels qu'Aptiv, Lear Corp et Magna.

Une grève de 10 jours de l'UAW pourrait coûter plus de 5 milliards de dollars aux constructeurs, aux travailleurs, aux fournisseurs et aux concessionnaires, selon une analyse de l'Anderson Economic Group, un cabinet de conseil économique.

QUELLE SERAIT L'AMPLEUR D'UNE GRÈVE ?

On ne sait pas exactement combien de travailleurs cesseraient le travail en cas de grève. M. Fain a déclaré que le plan prévoyait une série d'arrêts de travail ciblant des usines américaines individuelles si aucun accord n'était conclu.

L'arrêt du travail dans une usine clé de moteurs ou de transmissions, par exemple, pourrait avoir un effet en cascade en privant d'autres usines des pièces dont elles ont besoin pour produire des véhicules. Une autre option consisterait à faire grève dans les usines rentables d'assemblage de camionnettes ou de SUV.