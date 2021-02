Ford a dévoilé jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre trimestre 2020. Le constructeur automobile américain a accusé une perte nette de 2,8 milliards de dollars sur la période, ou -70 cents par action, à comparer avec une perte nette de 1,7 milliard de dollars, ou 42 cents par action, un an plus tôt. Cette perte est liée aux restructurations en cours (notamment au Brésil) et aux lancements de nouveaux véhicules.



Toutefois, hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 34 cents, alors que le consensus tablait sur une perte par action de -7 cents.



Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 36 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020, en baisse de 9% sur un an. Il se révèle là aussi supérieur aux attentes du marché (33,89 milliards de dollars).



Sur l'ensemble de l'année 2020, Ford a accusé une perte nette de 1,3 milliard de dollars (il était à l'équilibre en 2019) et un chiffre d'affaires de 127,1 milliards de dollars (-18% sur un an).



" La transformation de Ford est en cours (...) ", a déclaré Jim Farley, le nouveau PDG de Ford.



En parallèle de ses résultats annuels, Ford a fait part de son ambition d'accélérer dans le domaine des véhicules électriques. Le groupe entend investir au moins 22 milliards de dollars d'ici 2025 dans ce domaine, soit le double que ce qu'il prévoyait auparavant. En parallèle, Ford veut aussi investir 7 milliards de dollars dans le développement des véhicules autonomes.



Concernant l'exercice 2021, Ford a prévenu que la pénurie de semi-conducteurs pourrait réduire son Ebit ajusté de 1 à 2,5 milliards de dollars. Sur le premier trimestre, cette pénurie pourrait entraîner une réduction de 10 à 20 % de la production prévue.