Ford : 3800 postes vont être supprimés en Europe

Ford a annoncé mardi qu'il prévoyait de supprimer 3800 postes en Europe, le constructeur automobile américain cherchant à alléger sa base de coûts en perspective du ralentissement économique à venir.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe justifie sa décision par sa volonté de restructurer ses activités européennes afin de mettre en place une structure de coûts plus compétitive.



Ce sont ses ingénieurs qui seront les plus affectés, puisque Ford dit vouloir supprimer 2800 postes dans les métiers d'ingénierie à horizon 2025, soit près de la moitié des 6200 postes que compte actuellement la division.



Les fonctions consacrées aux tâches administratives, au marketing, aux ventes et à la distribution seront également touchées avec la suppression d'environ 1000 postes.



En termes géographiques, c'est l'Allemagne qui sera la plus impactée (avec 2300 postes supprimés) suivie du Royaume-Uni (1300) et du reste de l'Europe (200).



A titre de comparaison, Ford dit actuellement employer 34.000 personnes en Europe via ses activités directes et plus de 54.000 en tenant compte de ses filiales non consolidées.



Le constructeur américain assure que son objectif consistant à proposer une gamme entièrement électrique en 2035 reste inchangé, son premier véhicule de tourisme électrique produit en Europe devant toujours sortir de ses usines d'ici à la fin de l'année.



Ford avait annoncé hier soir avoir choisi d'installer au Michigan son site consacrée à la fabrication de batteries au lithium (LFP), un projet devant créer quelque 2500 emplois.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.