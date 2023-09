Ford : Jim Farley fait des propositions de la dernière chance

Jim Farley, le directeur général de Ford, a formulé mercredi soir à l'UAW ses propositions de la dernière chance afin d'éviter une grève historique au sein du secteur automobile américain.



Dans un bref communiqué, le patron du constructeur estime que ses équipes ont consacré '100% de leur énergie' à trouver un accord avec l'organisation syndicale, des efforts ayant selon lui abouti à une offre 'historiquement généreuse'.



Jim Farley indique s'être assis, mardi dernier, à la table des négociations avec Bill Ford, le président du conseil d'administration, pour apprendre que Shawn Fain, le numéro un de l'UAW, ne participerait pas à la réunion.



Le groupe rappelle avoir pourtant significativement amélioré ses propositions de hausse de salaires et avoir bien pris en considération le principe d'ajustement au coût de la vie (COLA), c'est-à-dire de revalorisation salariale en fonction de l'inflation, réclamé par l'UAW.



'L'avenir de notre industrie est en jeu', rappelle Jim Farley. 'Nous devons faire tout notre possible pour éviter une issue qui serait catastrophique', souligne-t-il.



En l'absence d'accord avec les trois grands constructeurs automobiles américains (Stellantis, GM et Ford), l'United Auto Workers prévoit de se mettre en grève ce jeudi soir à minuit.



