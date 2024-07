Le conseil d'administration de Ford Motor Company a élu Adriana Cisneros au poste d'administrateur, avec effet immédiat. Son arrivée porte à 15 le nombre de membres du conseil d'administration. Mme Cisneros a été nommée PDG du groupe Cisneros en 2013.

Fondé en 1929 au Venezuela par son grand-père Diego Cisneros en tant qu'entreprise de transport de matériel, le groupe Cisneros s'est considérablement développé et diversifié au cours des 95 dernières années. Adriana Cisneros a succédé à son père, Gustavo Cisneros, et sous sa direction, l'entreprise est devenue un leader mondial dans les domaines de la publicité numérique, des médias et du divertissement, ainsi que de l'immobilier. Mme Cisneros siégera au comité de nomination et de gouvernance et au comité du développement durable, de l'innovation et de la politique du conseil d'administration de Ford.

Outre le fait qu'elle dirige depuis longtemps le groupe Cisneros, dont elle était auparavant vice-présidente et directrice de la stratégie, Mme Cisneros possède une grande expérience des conseils d'administration. Elle siège au conseil d'administration de Mattel Inc., d'AST Spacemobile Inc. et du Paley Center for Media, ainsi qu'au conseil d'administration de la Knight Foundation, entre autres organisations. Mme Cisneros est une fervente partisane des arts et de l'éducation et s'implique activement dans des institutions telles que le Museum of Modern Art de New York et son Latin American Acquisitions Committee (comité des acquisitions latino-américaines).

Mme Cisneros est titulaire d'une licence de l'université Columbia et d'une maîtrise en journalisme de l'université de New York. Elle est titulaire d'une bourse Henry Crown et a également suivi le prestigieux programme de développement du leadership de la Harvard Business School.