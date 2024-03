Le 29 mars 2024, Ford Motor Company a annoncé qu'elle avait reçu une proposition d'actionnaire de John Chevedden demandant au conseil d'administration de prendre des mesures pour garantir que toutes les actions en circulation de la société disposent d'une voix par action dans chaque situation de vote. Cette démarche comprendrait toutes les mesures possibles, y compris l'encouragement et la négociation avec les actionnaires actuels et futurs, qui disposent de plus d'une voix par action, afin de leur demander de renoncer, pour le bien commun de tous les actionnaires, à leurs droits préexistants, si nécessaire. En outre, le conseil d'administration a recommandé aux actionnaires de voter contre cette proposition lors de l'assemblée annuelle de 2024 qui se tiendra le 9 mai 2024.