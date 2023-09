Ford Motor : attendu en hausse après le doublement de la production de son pick-up électrique F 150

Le 13 septembre 2023 à 14:11 Partager

Ford est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé qu'il prévoit de doubler la production de pick-up hybrides F-150 en 2024, accélérant ainsi le virage du constructeur automobile vers les groupes motopropulseurs à gaz et à électricité pour se prémunir contre la réticence des acheteurs américains à opter pour le tout-électrique. Ford a déclaré qu'il se préparait à équiper 20 % de la gamme de modèles la plus vendue sur le marché américain avec des groupes motopropulseurs à gaz-électricité en 2024.



Pour 2024, le groupe motopropulseur hybride sera proposé au même prix qu'un camion équipé d'un groupe motopropulseur à combustion à six cylindres "EcoBoost", a déclaré le constructeur