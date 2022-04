Ford : à 58 ans, la Mustang séduit toujours autant

Ford annonce que pour la 7e année consécutive, la Ford Mustang - un modèle qui vient de fêter son 58e anniversaire - est ' le coupé sport le plus vendu au monde ', selon les données d'immatriculation de S&P Global Mobility.



Selon les données internes de Ford, les États-Unis restent le foyer de la plus forte demande de Mustang représentant 76 % des ventes mondiales.

Parmi les autres marchés qui ont connu une croissance des ventes de Mustang en 2021, citons la Nouvelle-Zélande, en hausse de 54,3 %, le Brésil, en hausse de 37,3 %, et la Corée du Sud, en hausse de 16,6 %.



Mustang Mach-E, le plus récent membre de la famille Mustang, a également connu un succès en 2021 en tant que l'un des produits les plus en vogue chez Ford et a aussi été récemment nommée finaliste pour la voiture mondiale de l'année 2022.





