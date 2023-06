Ford : accompagne la transformation de la flotte Chronopost

Ford France annonce s'associer à Arval, acteur majeur de la location de véhicules d'entreprise en France, pour accompagner Chronopost dans la transformation de sa flotte.



Ainsi, afin de réduire l'impact de son activité et optimiser ses livraisons, Chronopost s'engage dans une logistique urbaine durable et focalise ses efforts sur le dernier kilomètre. Les livraisons de 67 villes sont assurées à 100% par des véhicules à faibles émissions.



D'ici 2025, l'objectif de Chronopost est que 50% des livraisons soient réalisées par des véhicules à faibles émissions.



A ce jour, la flotte Chronopost compte environ 200 poids-lourds à faibles émissions, représentant 200 liaisons par jour. A horizon 2025, Chronopost a pour ambition de réaliser 25% de ses acheminements au moyen de transport éco-responsables et des carburants alternatifs.



Dans ce contexte, Ford a livré les premiers Transit électriques le 16 mai dernier dans sa concession de Saint-Denis. À cette occasion, les livreurs sont venus récupérer leur nouveau véhicule et ontbénéficiédes conseils d'Arval sur leur contrat de location et les services associés. Tout au longdumois de mai, 10 véhicules Ford Transit électriques ont complété la flotte Chronopost.



