Ford : appelle à investir dans l'aluminium propre

Dans une lettre envoyée à la secrétaire du Département américain de l'énergie (DOE), Ford s'associe à plusieurs grandes entreprises (GM, Pepsi, Rivian, SunPower...) afin d'inviter les autorités à investir dans de l'aluminium propre fabriqué aux États-Unis ce qui permettra de créer des emplois dans le secteur manufacturier, réduire les émissions industrielles et développer une industrie d'importance vitale.



La lettre indique qu'en utilisant les investissements de l'Inflation Reduction Act (IRA) pour développer et garantir un approvisionnement abordable en énergie propre, l'administration Biden peut moderniser et développer cette industrie, plutôt que de laisser disparaître l'aluminium primaire fabriqué aux États-Unis.



Les entreprises signataires craignent que l'industrie américaine de l'aluminium primaire disparaisse, au moment même où la demande va monter en flèche.



La demande mondiale d'aluminium devrait augmenter de près de 40 % d'ici 2030 et de 80 % d'ici 2050. Pourtant, au cours des 18 derniers mois, l'industrie américaine de l'aluminium primaire a été en proie à des licenciements, à une production réduite et à des fermetures dues en partie à la volatilité des prix des combustibles fossiles.





