Ford : baisse de 24% du BPA au 4e trimestre

Ford a publié jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 26 cents au titre des trois derniers mois de 2021, contre 34 cents un an auparavant, malgré une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 0,6 point à 5,4%.



Le constructeur automobile basé à Dearborn (Michigan) a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel en augmentation de 5% à 37,7 milliards de dollars, en dépit d'un recul de 11% de ses livraisons en volume, à un peu plus de 1,1 million de véhicules.



Affichant ainsi sur l'ensemble de l'année écoulée un profit opérationnel ajusté de 10 milliards de dollars (pour une fourchette-cible qui allait de 9,6 à 10,6 milliards), Ford l'anticipe pour l'exercice qui commence, entre 11,5 et 12,5 milliards.



