Ford : baisse des ventes US de 8,9% en septembre

Ford a annoncé hier soir avoir vendu un total de 142 644 véhicules en septembre aux Etats-Unis, un chiffre en recul de 8,9% par rapport à septembre 2021.



Si le constructeur voit ses ventes de camions reculer de 18.3% par rapport à septembre 2021, à 68 299 unités, les ventes de SUV sont en légère hausse (+0,9%, à 70 887 unités) et les ventes de véhicules électriques explosent (+197,3%, à 4691 unités).



'La demande reste forte et les nouvelles commandes au détail augmentent rapidement. Nous sommes très satisfaits du travail de nos concessionnaires, de nos salariés et des premiers intervenants, car ils travaillent sans relâche pour contribuer à la reprise de l'activité, notamment après le passage de l'ouragan Ian en Floride', a commenté en substance Andrew Frick, vice-président en charge des Ventes, distribution et camions chez Ford Blue.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.