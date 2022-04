Ford : baisse des ventes de 18,8% en Chine au 1er trimestre

Ford annonce avoir vendu 125 000 véhicules en Chine au cours du 1er trimestre, un chiffre en recul de 18.8% par rapport à la même période un an plus tôt. Le constructeur pointe notamment la pénurie de semi-conducteurs et la résurgence des restrictions liées à la pandémie.



Dans un marché globalement baissier, le modèle Lincoln a néanmoins poursuivi sa trajectoire de croissance, avec des ventes en hausse de 0,8 % d'une année sur l'autre.



Par ailleurs, trois nouveaux véhicules ont été lancés en mars dans le pays, dont la toute nouvelle berline Ford Mondeo, le SUV Ford Equator Sport et la toute nouvelle berline de luxe Lincoln Zephyr. Le constructeur compte sur les commandes liées à ces nouveaux véhicules pour relancer la dynamique de croissance au cours des prochains trimestres.



Ford pourra aussi s'appuyer sur son nouveau Ford China Design Center à Shanghai, inauguré au cours du premier trimestre, pour renforcer sa présence dans le pays.





