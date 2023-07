Ford : bornes de recharge sur le site d'Estrées St Denis

Ford annonce que le Centre de Stockage de piècesde rechange Ford France, à Estrées Saint Denis (Oise), a été équipé de bornes de recharge électrique.



Ces bornes, comprenant deux points de charge de 22 kW etonzepoints de charge de 7 kW, sont accessibles à tous les collaborateurs du dépôtet aux visiteurs.



Cette infrastructure de recharge permet aux collaborateurs de faire leur trajet en 100% électrique, réduisant ainsi les émissions de carbone et contribuant à la préservation de l'environnement.



Le système de facturation des bornes de recharge s'effectue de manière pratique via un QR Code. Grâce à cette solution, les utilisateurs bénéficient d'un tarif préférentiel au prix coûtant, encourageant ainsi l'adoption de la mobilité électrique.



"Nous sommes fiers d'annoncer l'électrification du Centre de Stockage Ford de pièces détachées situé à Estrées Saint Denis. Cette initiative marque une étape dans notre engagement en faveur de la mobilité électrique et de la transition vers des modes de transport plus respectueux de l'environnement", indiqueMaryan Jacek, Directeur du Centre National de Logistique FORD Estrées Saint Denis.









