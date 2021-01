Ford : change de vice-président des ventes USA et Canada

Ford annonce ce lundi la nomination d'Andrew Frick en tant que vice-président des ventes pour les USA et le Canada à compter d'aujourd'hui. Il succède ainsi à Mark LaNeve, qui a choisi de quitter Ford et d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle.



Andrew Frick, 47 ans, a récemment occupé le poste de directeur des ventes aux États-Unis, 'générant des résultats positifs en termes de ventes et de parts de marché', fait savoir Ford.



Vétéran de l'entreprise depuis 25 ans, il possède également une vaste expérience des marques Ford et Lincoln aux États-Unis, en Asie-Pacifique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale, indique le communiqué de Ford.



Andrew Frick est par ailleurs titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'université du Michigan et d'une licence en marketing de l'université Villanova, précise le constructeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.