Ford : chute de 43% du BPA au 4e trimestre

Ford indique avoir engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 0,29 dollar au titre du quatrième trimestre 2023, contre 0,51 dollar un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté de 1,1 milliard de dollars, soit une marge en dégradation de 3,5 points à 2,3%.



Le constructeur automobile a vu ses revenus s'accroitre de 4% à 46 milliards de dollars grâce à un effet prix favorable, tandis que ses volumes vendus sont restés à peu près stables en comparaison annuelle, vers 1,15 million de véhicules.



Affichant sur l'ensemble de 2023 un EBIT ajusté de 10,4 milliards de dollars et un free cash-flow ajusté de 6,8 milliards, le groupe basé à Dearborn (Michigan) indique viser pour 2024 des fourchettes-cibles de respectivement 10-12 et 6-7 milliards.



