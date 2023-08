Ford : davantage de flexibilité pour la conduite mains libres

Aujourd'hui à 12:36 Partager

Ford a annoncé lundi qu'il avait l'intention d'étendre sa technologie de conduite mains libres sur autoroute 'BlueCruise' en améliorant la flexibilité de son offre.



Le constructeur automobile américain explique que les conducteurs des véhicules éligibles pourront désormais opter pour des souscriptions mensuelle et annuelle à son système de conduite, après avoir bénéficié d'un essai gratuit de 90 jours.



Cette offre plus flexible, qui permettra par exemple aux automobilistes de profiter des fonctionnalités de 'BlueCruise' pour un 'road trip' (escapade routière) de quelques semaines, doit permettre de convaincre davantage d'utilisateurs de passer à la conduite 'presque autonome'.



D'après les résultats d'un récent sondage de S&P Global Mobility, les consommateurs se disent en effet prêts à activer les services d'une voiture connectée à condition d'avoir eu la possibilité de les essayer en premier.



Selon cette même enquête, 82% des personnes interrogées ayant pu bénéficier d'un essai gratuit envisageraient 'certainement' ou 'probablement' de faire l'acquisition d'un véhicule connecté à l'occasion de leur prochain achat.



Ford explique qu'il prévoit d'équiper le système BlueCruise sur plus de 500.000 nouveaux véhicules Ford et Lincoln en Amérique du Nord pour la seule année 2024, contre une flotte de quelque 225.000 véhicules à présent.



L'achat du logiciel BlueCruise est proposé à un prix de 2100 dollars pour une période de service de trois ans, pour 800 dollars par an et 75 dollars par mois.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.