Ford Motor Co a demandé à ses fournisseurs de véhicules électriques de réduire leurs coûts afin de soutenir la rentabilité, en disant que "tout est sur la table", selon un mémo de l'entreprise vu par Reuters.

Les remises et les fortes baisses de prix consenties par les concurrents, notamment Tesla, leader du marché des véhicules électriques, pour soutenir la demande des consommateurs dans un contexte de taux d'intérêt élevés, ont contraint Ford à rendre la pareille. Pour relancer la demande et repousser la concurrence de constructeurs automobiles chinois tels que BYD, les analystes ont déclaré que les fabricants de VE devaient introduire des véhicules abordables pour le grand public.

"Tout est sur la table. Considérez ceci comme un appel à l'action", a déclaré Liz Door, responsable de la chaîne d'approvisionnement de Ford, dans le mémo, qui a été rapporté par Crain's Detroit Business.

"Il est dans notre intérêt de pouvoir fournir à nos clients des véhicules électriques abordables", a ajouté Liz Door. "Pour garantir cette accessibilité, il est primordial que notre portefeuille atteigne de nouveaux niveaux d'efficacité en matière de coûts des matériaux.

En réponse à une demande de commentaire, Ford a déclaré qu'il se concentrait sur la création d'une activité rentable dans le domaine des véhicules électriques. "Nous apprécions la collaboration de nos fournisseurs et leur avons demandé de nous faire part de leurs idées pour réduire les coûts", a déclaré la société dans un communiqué.

Mme Door a demandé aux fournisseurs de veiller à l'efficacité des opérations de fabrication et de réduire les dépenses d'investissement. Elle a également demandé que d'autres propositions de réduction des coûts sur des véhicules tels que le pick-up électrique Ford F-150 Lightning, la camionnette électrique Transit et le SUV Mustang Mach-E soient présentées prochainement lors de réunions en face-à-face, y compris des idées qui pourraient nécessiter des investissements mais qui permettraient de soutenir la rentabilité.

Le constructeur automobile basé à Dearborn, dans le Michigan, a enregistré une perte d'exploitation de 1,3 milliard de dollars pour sa division EV et logiciels au premier trimestre. Les dirigeants s'attendent à ce que cette section de l'entreprise subisse une perte avant impôts comprise entre 5 et 5,5 milliards de dollars pour l'année.

Alors que Ford continue de développer des VE abordables et plus petits grâce à une équipe de "skunk works" en Californie, l'entreprise se concentre à court terme sur l'augmentation des ventes de véhicules hybrides, qui sont préférés par de nombreux consommateurs, avant d'adopter des voitures entièrement alimentées par des batteries. (Reportage d'Abhirup Roy à San Francisco et de Nora Eckert à Vance, Alabama. Rédaction de Ben Klayman et Matthew Lewis)