Ford : dévoile sa nouvelle Mustang pour la NASCAR Cup

Ford Performance a dévoilé aujourd'hui la nouvelle Mustang pour la NASCAR Cup Series 2024 basée sur la Mustang Dark Horse.



Basée sur la Mustang de septième génération, cette version Dark Horse s'ajoute à la gamme impressionnante de Mustang de course et signifie qu'à partir de 2024, la Mustang sera éligible pour courir sur six continents.



'Notre équipe Ford Performance, ainsi que nos équipes de course NASCAR, ont travaillé sans relâche dans la soufflerie pour développer cette voiture, et j'ai hâte de la voir enfin courir sur la piste la saison prochaine', a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports.





Dans les mois à venir, les variantes de course Mustang Dark Horse seront éligibles pour concourir dans les classes GT3 et GT4 à l'échelle mondiale et, en outre, Dark Horse R participera à la Mustang Challenge Series et à de nombreuses courses de base.



