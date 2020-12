Ford : émet deux rappels de sécurité en Amérique du Nord

Ford émet deux rappels de sécurité concernant certains véhicules Ford Série E 2021 pour la gestion thermique du capot moteur de 7,3 litres, et certains véhicules Ford Explorer et Lincoln Aviator 2020-2021 dont les fixations du support moteur pourraient se desserrer avec le temps et se déconnecter du moteur, entraînant une perte de puissance.



Cette mesure touche environ 29 344 véhicules aux États-Unis et dans les territoires fédéraux et 2412 au Canada pour les véhicules Ford Série E.



Le second rappel pour les Ford Explorer et Lincoln Aviator 2020-2021 touche environ 1405 véhicules aux États-Unis et dans les territoires fédéraux, 65 au Canada et deux au Mexique.



Le constructeur indique n'avoir pas connaissance d'accidents ou de blessures liés à ces anomalies.



