Ford : en faveur de l'interdiction de la voiture thermique

Ford et une vingtaine d'autres groupes industriels internationaux ont enjoint mardi le Parlement européen et les gouvernements des pays de l'Union européenne de soutenir la décision de la Commission européenne d'interdire la vente de véhicules à moteur thermique d'ici à 2035.



'En tant que membres du Parlement européen et en tant que représentants des gouvernements européens, il vous appartient de déterminer à quel rythme la révolution des émissions-zéro va se faire en Europe', expliquent les signataires du courrier.



'Nous vous demandons de mettre en place une interdiction de vendre de nouvelles voitures particulières et camionnettes thermiques (y compris hybrides) dans l'Union européenne au plus tard à horizon 2035', ajoutent-ils.



Ces groupes - qui incluent Ford et Volvo, mais aussi SAP, Sanofi, Uber ou Unilever - soulignent que les véhicules particuliers et utilitaires génèrent aujourd'hui 15% des émissions de CO2 sur le Vieux Continent.



Selon leurs calculs, il faudrait - pour assurer l'objectif d'émissions nulles dans l'automobile en 2050 - que les derniers véhicules thermiques soient commercialisés en 2035.



