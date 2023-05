Ford est confronté à un problème de production sur les camionnettes F-150 en raison de poignées de porte manquantes - source

Le constructeur automobile s'efforce de résoudre le problème, a déclaré la source mercredi, ajoutant que certains véhicules ont été garés jusqu'à ce que la poignée appropriée puisse être installée, tandis que certaines livraisons sont retenues.

"La pénurie de pièces détachées affecte certaines de nos usines nord-américaines, mais nous prévoyons de rattraper la totalité de la production affectée", a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

Ford a temporairement interrompu le travail dans trois usines au cours du week-end où il fabrique les versions essence et électrique du pick-up F-150, selon le Wall street Journal, qui a été le premier à rapporter l'information.

En février, le constructeur automobile a interrompu la production de sa camionnette électrique F-150 Lightning à la suite d'un incendie de batterie. La production a repris en mars.

Mardi, Ford a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice solides pour le premier trimestre, grâce à une forte demande de camions et de SUV. Le constructeur automobile maintient ses plans visant à augmenter la production du Lightning à un rythme de 150 000 véhicules par an d'ici la fin de l'année.