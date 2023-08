Un consortium composé de Ford Motor Co et d'entreprises sud-coréennes a annoncé jeudi qu'il construirait une usine de 1,2 milliard de dollars canadiens (887 millions de dollars) pour produire des matériaux pour batteries de véhicules électriques (VE) à Bécancour, au Québec, qui cherche à devenir une plaque tournante de la chaîne d'approvisionnement des VE, a indiqué le ministère canadien de l'industrie.

Le consortium comprend les partenaires sud-coréens EcoPro BM et SK On Co Ltd, selon le communiqué. L'usine produira à terme 45 000 tonnes de matériaux actifs de cathode (CAM) par an pour les VE de Ford.

Le gouvernement fédéral du Canada accordera au consortium un prêt conditionnel de 322 millions de dollars canadiens et le Québec offrira le même montant sous la forme d'un prêt à remboursement partiel, selon le communiqué. La construction devrait commencer au cours du premier semestre 2026 et l'usine créera plus de 345 emplois.

Il s'agit de la dernière annonce en date d'une série de projets de construction à Bécancour, une ville de moins de 15 000 habitants située sur le fleuve Saint-Laurent, qui est en passe de devenir une plaque tournante de la chaîne d'approvisionnement en VE en Amérique du Nord.

Le Canada, qui abrite un important secteur minier de minéraux tels que le lithium, le nickel et le cobalt, tente de séduire les entreprises impliquées à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement des VE par l'intermédiaire d'un fonds pour les technologies vertes de plusieurs milliards de dollars, alors que le monde cherche à réduire les émissions de carbone.

"Il s'agit d'un grand vote de confiance dans l'écosystème (des VE) que nous avons construit", a déclaré à Reuters le ministre de l'industrie, François-Philippe Champagne. "C'est très important pour le Québec car, comme vous le savez, le secteur de l'automobile a surtout investi en Ontario, mais nous avons maintenant GM et Ford à Bécancour.

En mai, General Motors Co et la société sud-coréenne POSCO Future M ont déclaré qu'elles augmenteraient la capacité de production d'une usine de matériaux chimiques pour batteries dont la construction avait été annoncée pour la première fois l'année dernière. L'entreprise allemande BASF SE y construit également une usine de matériaux pour batteries.

Le constructeur automobile allemand Volkswagen et Stellantis, la société mère de marques telles que Fiat et Chrysler, construisent des usines de batteries de plusieurs milliards de dollars à l'ouest du Québec, dans l'Ontario, le cœur de l'industrie automobile canadienne alimentée par des combustibles fossiles, qui entretient des liens commerciaux et de production historiques avec les constructeurs automobiles de Détroit.

(1 $ = 1,3525 dollar canadien) (Reportage de Steve Scherer. Rédaction de Jane Merriman)