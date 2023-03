Ford étudie les moyens d'augmenter la production de F-150 à moteur à essence

Le deuxième constructeur automobile américain a déclaré qu'il allait augmenter la production de plus de 80 000 véhicules pour ses Bronco Sport et Maverick cette année. Le constructeur automobile a réaffirmé qu'il est toujours sur la bonne voie pour tripler la production du F-150 Lightning EV cette année, en visant un taux de production annuel de 150 000 véhicules d'ici la fin de 2023. Le constructeur automobile a été contraint d'arrêter la production début février après un incendie de batterie et prévoit de reprendre la production le 13 mars.