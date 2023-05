Ford : initiative pour améliorer les solutions de recharge

Ford a annoncé rejoindre le Joint Office of Energy and Transportation des Etats-Unis afin de lancer le National Charging Experience Consortium, un nouvel effort visant à développer rapidement des solutions pour améliorer la recharge des véhicules électriques (VE) aux États-Unis.



Ford rejoindra un groupe intersectoriel de constructeurs automobiles, de fournisseurs de recharge, de services publics et des laboratoires nationaux du ministère de l'Énergie pour stimuler l'innovation et les améliorations universelles autour de l'infrastructure de recharge publique actuelle et future et de l'expérience client dans son ensemble.



Le consortium se concentrera dans un premier temps sur le traitement des paiements, les interfaces utilisateur et la communication véhicule-chargeur, ainsi que sur le partage collaboratif des données de diagnostic afin de soutenir davantage les solutions pour toutes les parties prenantes.



