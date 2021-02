Ford : investit un milliard de dollars en Afrique du Sud

Ford a annoncé aujourd'hui un investissement de 1,05 milliard d'USD dans ses opérations de fabrication sud-africaines - marquant ainsi le plus gros investissement de ses 97 années de présence en Afrique du Sud.



'Cet investissement modernisera davantage nos opérations sud-africaines, les aidant à jouer un rôle encore plus important dans le redressement et la croissance de nos opérations automobiles mondiales, ainsi que dans notre alliance stratégique avec Volkswagen', a déclaré Dianne Craig, en charge des marchés internationaux du constructeur.



Grâce à cet investissement, la capacité annuelle de l'usine de Silverton passera de 168 000 à 200 000 véhicules, ce qui permettra de soutenir la production de la toute nouvelle camionnette Ford Ranger pour le marché intérieur ainsi que son exportation vers plus de 100 marchés internationaux. L'usine fabriquera également des camionnettes Volkswagen, fruit de l'alliance stratégique réalisée entre Ford et VW.



L'extension de la production devrait contribuer à la création de quelque 1200 emplois supplémentaires chez Ford en Afrique du Sud et de 10 000 nouveaux emplois au sein du réseau de fournisseurs locaux.





