Ford : la Mustang Mach‑E dope les ventes du 2ème trimestre

Le 03 juillet 2024 à 15:43 Partager

Ford a annoncé mercredi avoir enregistré des ventes de véhicules en hausse d'environ 1% au deuxième trimestre aux Etats-Unis, principalement grâce au succès de la Mustang Mach-E dont les ventes ont bondi de plus de 46% sur la période.



Le constructeur américain précise avoir écoulé 536.050 unités au total sur la période allant d'avril à juin, contre 531.662 sur la même période de l'exercice précédent.



Alors que les performances du groupe automobile sont habituellement dopées par ses pick-ups, les ventes de ses plus gros modèles n'ont augmenté que de 4,5% au deuxième trimestre.



A l'inverse, le modèle électrique Mustang Mach-E a vu ses ventes quasiment doubler pour atteindre 12.645 unités sur le trimestre, contre 8633 un an plus tôt.



De manière générale, les ventes de véhicules électriques ont bondi de 61,4% à 23.957 au cour du deuxième trimestre er celles d'hybrides de 55,6%, précise Ford dans un communiqué, tandis que celles des voitures à moteur thermique ont baissé de 5%.



Cotée à la Bourse de New York, l'action Ford reculait de 0,1% mercredi matin suite à la publication de ces chiffres.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.