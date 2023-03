Ford : la construction du site BlueOval City 'en bonne voie'

Ford annonce que la construction de son 'méga-campus' BlueOval City est sur la bonne voie et inaugurera 'une nouvelle ère américaine d'innovation et fabrication'.



Situé dans le Tennessee, ce campus de fabrication de véhicules électriques et de batteries devrait entrer en production en 2025, et accueillera le camion électrique de deuxième génération de Ford, nommé Project T3. A plein régime, le site devrait produire 500 000 camions électriques par an.



'BlueOval City est le modèle de l'avenir électrique de Ford dans le monde entier', a déclaré Bill Ford, le directeur de Ford.

' Nous construirons des véhicules électriques révolutionnaires sur un site de fabrication de pointe qui travaille en harmonie avec la planète, alignant la croissance et l'innovation de l'entreprise avec

progrès environnemental '.



Ford et son partenaire SK On investissent 5,6 milliards de dollars dans le campus et devraient générer quelque 6 000 nouveaux emplois.



