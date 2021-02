Ford : le BPA ajusté pratiquement divisé par 3 en 2020

Au titre de l'exercice 2020, Ford a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 18% par rapport à l'année précédente, à 127,1 milliards de dollars.



L'EBIT ajusté s'établit à 2,77 milliards de dollars sur l'exercice, lui aussi en forte baisse par rapport à l'exercice précédent (6,37 milliards de dollars).



Le groupe enregistre finalement une perte nette de 1,28 milliard de dollars en 2020, contre un bénéfice de 47 millions de dollars un an plus tôt.



Par conséquent, le BPA ajusté s'établit à 0,41 dollar, contre 1,19 dollar un an plus tôt.



Pour 2021, le constructeur nord-américain table sur un EBIT ajusté compris entre 8 et 9 milliards de dollars, indique-t-il.



