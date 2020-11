Ford : le futur E-Transit sera construit à Kansas City

10/11/2020 | 14:36

Ford a annoncé aujourd'hui que son usine de Kansas City (Missouri) sera en charge de la construction du nouveau fourgon E-Transit, la version zéro-émission du Transit, le fourgon commercial le plus vendu des Etats-Unis.



Le E-Transit sera dévoilé le 12 novembre et disponible en concession à partir de 2022, assure le constructeur.



Les véhicules électriques sont un élément clé de la stratégie de Ford qui s'est engagé à répondre aux exigences de l'Accord de Paris et à atteindre la neutralité carbone à l'échelle mondiale d'ici 2050.



Le constructeur a investi 3,2 milliards de dollars dans ses installations afin de produire en série de nouveaux véhicules électriques.



