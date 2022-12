Ford : les travaux progressent au BlueOval SK Battery Park

Ford et SK On annoncent que les travaux du BlueOval SK Battery Park, dans le Kentucky, où leur coentreprise - BlueOval SK - a investi 5,8 milliards de dollars, sont sur la bonne voie et respectent le calendrier prévu.Ce site produira des batteries de pointe pour les futurs véhicules électriques Ford et Lincoln. La production devrait débuter à compter de 2025, avec la créationde quelque 5000 emplois à la clef.A terme, les installations devraient être capable de produire plus de 80 gigawattheures de capacité de batterie par an.' BlueOval SK Battery Park sera au coeur de l'électrification du marché automobile nord-américain ', assure Jee Dong-seob, président et chef de la direction de SK On.Pour rappel, Ford s'est fixé pour objectif de produire annuellement 2 millions de véhicules électriques dans le monde d'ici la fin de 2026.'Les racines de Ford sont profondément ancrées dans le Kentucky, et BlueOval SK va aider Ford à mener la révolution des véhicules électriques, en apportant des milliers de nouveaux emplois de haute technologie dans l'État', souligne Lisa Drake, vice-présidente, Ford EV Industrialization.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.