Ford: les ventes de voitures chutent de 27% en juin aux Etats-Unis

NEW YORK (awp/afp) - Le constructeur automobile américain Ford, qui a dû réduire sa production à cause d'une pénurie persistante de puces électroniques et dispose en conséquence de très peu de stocks, a indiqué vendredi avoir vu ses ventes chuter de 27% en juin aux Etats-Unis.

Sur l'ensemble du trimestre, le groupe a écoulé 475.327 unités, ce qui représente une hausse d'environ 10% par rapport à la même période l'an dernier.

Mais la progression est beaucoup moins marquée que pour les autres grands constructeurs, qui ont publié leurs chiffres jeudi.

Toyota a pris la première place sur la période (+73% à 688.813 unités), suivi de General Motors (+40% à 688.236 unités), de Fiat Chrysler USA, la filiale du groupe Stellantis (+32% à 485.312 unités) et de Honda (+66% à 486.419 unités).

Ford souligne dans un communiqué avoir fait face à "des stocks limités" au deuxième trimestre.

L'ensemble du secteur automobile est perturbé depuis le début de l'année par un manque de puces électroniques, des éléments devenus indispensables dans la construction de voitures. Cela les a conduits à suspendre temporairement la production de certains véhicules, limitant l'offre chez les concessionnaires et faisant grimper les tarifs.

Toyota et Honda ont, eux, vu leurs ventes reculer en juin par rapport au mois précédent. Chez GM, le nombre de véhicules disponibles à la vente se limitait à 211.974 unités fin juin, contre 809.387 fin juin 2019, avant la pandémie.

"Clairement, ce qui a changé (sur le marché automobile), c'est l'offre, pas la demande", ont souligné dans une note vendredi les analystes de JPMorgan.

Reflet de la volonté des consommateurs d'acheter des véhicules, le prix moyen était en juin supérieur de 10,7% par rapport à la même période en 2020, et a dépassé pour la première fois la barre des 40.000 dollars, ont-ils remarqué.

Parallèlement, alors que le nombre de véhicules vendus en juin a baissé par rapport au mois précédent, le nombre de véhicules disponibles chez les concessionnaires a encore reculé, signe "que la pénurie s'est encore aggravée".

"Le flux de semi-conducteurs vers l'industrie automobile a commencé à s'améliorer considérablement fin juin", ce qui devrait permettre de regonfler les stocks chez les concessionnaires, ont-ils toutefois noté.

jum/Dt/els