Ford : les ventes en Europe rebondissent de 43,7%

Ford a vu ses ventes sur le marché européen grimper de 43,7% au deuxième trimestre grâce à la vigueur du marché britannique et au succès de son SUV urbain Puma.



Le constructeur américain dit avoir livré 242.618 véhicules sur les 20 principaux marchés européens lors du trimestre écoulé, soit 73.746 de plus qu'au cours du deuxième trimestre 2020, une période qui avait été très affectée par les mesures de confinement.



Le succès du Puma, désormais son véhicule le plus vendu en Europe, explique en grande partie ces chiffres, avec également de bonnes performances pour le petit modèle Kuga et les véhicules utilitaires Transit.



Ford a notamment vu ses ventes plus que doubler en Grande-Bretagne, son principal marché européen.



Sur les six premiers mois de l'année, les ventes européennes de Ford ressortent en hausse de 22,6% à 502.677 voitures, selon les chiffres dévoilés jeudi par le constructeur.



