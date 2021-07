Ford, moins affecté que prévu par la pénurie de semi-conducteurs

New York (awp/afp) - Le constructeur automobile américain Ford a relevé mercredi certaines de ses prévisions pour l'ensemble de l'année, estimant avoir mieux géré que prévu la pénurie de semi-conducteurs au deuxième trimestre et misant sur une solide demande pour ses véhicules.

Le groupe avait prévenu qu'il s'attendait à voir sa production diminuer d'environ 50% sur la période à cause du manque de puces électroniques qui frappe l'ensemble du secteur, ce qui aurait conduit à une perte.

Ford a bien dû fermer temporairement certaines usines faute de ces petits composants devenus indispensables dans la production des automobiles.

Mais l'entreprise a parallèlement profité de la forte demande pour ses voitures, pick-up et camions pour "optimiser les revenus et les profits" en offrant moins de promotions et en se concentrant sur les véhicules les plus rentables.

Ces mesures lui ont permis de dégager un bénéfice net de 561 millions de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la mesure préférée des investisseurs de Wall Street, le bénéfice s'est élevé à 13 cents alors que les analystes s'attendaient à une petite perte.

De nombreux Américains, aux portefeuilles gonflés par les aides du gouvernements et les économies réalisées pendant la pandémie, cherchent actuellement à profiter des faibles taux d'intérêt pour s'offrir une nouvelle voiture. Ceux possédant déjà un véhicule sont d'autant plus incités à le faire que les prix de revente sont actuellement à des niveaux très élevés.

Le chiffre d'affaires de Ford a progressé de 38% par rapport à la même période en 2020, quand la propagation du Covid-19 avait conduit à la fermeture temporaire de nombreuses usines, pour atteindre 26,75 milliards de dollars.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe a relevé sa prévision de bénéfice ajusté avant intérêts et impôts d'environ 3,5 milliards de dollars: il est désormais attendu entre 9 et 10 milliards.

La progression des volumes de ventes devrait plus que compenser les coûts plus élevés en matières premières ou la baisse des profits de la branche financière de Ford, affirme le constructeur.

Les réservations pour des véhicules étaient sept fois plus élevées fin juin qu'à la même date l'an dernier.

"Avec la demande supplémentaire actuelle et prévue pour certains modèles dont le SUV Bronco et, plus tard, les pick-up Maverick et F-150 Lightning", l'entreprise "est prête à rebondir lorsque les approvisionnements en semi-conducteurs se stabiliseront", a assuré Jim Farley, le patron de Ford, dans un communiqué.

afp/rp