Ford : détaille sa stratégie d'électrification

Ford annonce mettre actuellement en oeuvre ' un plan ambitieux et complet ', dans le cadre de la transition vers la mobilité électrique.



Le constructeur va ainsi consacrer quelque 22 milliards de dollars à l'électrification d'ici 2025 et va proposer des versions électriques de ses modèles les plus emblématiques, à commencer par la Ford Mustang, le F-150 ou le Ford Transit, 'puis de nombreux autres dans les années à venir'.



Ainsi, la Mustang Mach-E entièrement électrique est désormais ouverte à la vente et disponible, à compter de ce jour. L'E-Transit - version électrique du fourgon le plus vendu des Etats-Unis - est attendu à la fin de l'année tandis que le F-150 Lightning arrivera au printemps 2022.



Ford indique surtout cibler ' le vaste marché des fourgonnettes et camionnettes commerciales ' et pourra s'appuyer pour cela sur son réseau de 63 000 bornes de recharges, soit 'le plus grand d'Amérique du Nord', assure-t-il.



Ford vise la neutralité carbone à l'horizon 2050 et affirme être ' le seul constructeur automobile américain à s'engager à faire sa part pour réduire les émission de CO2, conformément à l'Accord de Paris '.



Enfin, le constructeur indique avoir augmenté ses investissements dans Solid Power, une producteur de batterie à semi-conducteurs ' très prometteuses '.





