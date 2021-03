Ford : premier rapport de finance et développement durable

Ford a publié aujourd'hui son tout premier rapport de finance et de développement durable, présentant les réalisations et les ambitions de la société.



Alors que le constructeur aspire à la neutralité carbone à l'horizon 2050, Ford annonce que ses objectifs intermédiaires ont été approuvés par l'initiative Science Based Target, qui aide les entreprises à fixer des objectifs significatifs pour atténuer émissions.



Ainsi, en 2035, Ford prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre des Scope 1 et 2 (opérations directes et indirectes) de 76% par rapport au niveau de 2017, et de 50% du niveau de 2019 pour le scope 3 (autres émissions indirectes).



Le constructeur revient aussi son engagement contre la Covid: à ce jour, la société a produit près de 160 millions de masques faciaux, plus de 20 millions de visières, 1,6 million de blouses d'isolement lavables et 50 000 respirateurs patients avec GE Healthcare, rappelle-t-elle.



Enfin, jusqu'en 2025, Ford prévoit d'investir plus de 22 milliards de dollars pour la mobilité électrique. Dans ce cadre, les livraisons de la très attendue Mustang Mach-E en Amérique du Nord ont commencé en 2020, suivie de l'Europe début 2021. La Chine suivra plus tard dans l'année.



Le constructeur souhaite que l'ensemble de sa gamme de véhicules utilitaires en Europe ne produise aucune émission d'ici 2024. Selon lui, la totalité de la gamme des véhicules de tourisme proposée en Europe sera même neutre en carbone - c'est-à-dire en tout électrique ou hybride rechargeable - d'ici la mi-2026.





